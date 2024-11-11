WP: Трамп созвонился с Путиным и обсудил войну в Украине

Риторику в отношении Трампа вскоре после этого изменил и Песков. „Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через сделки. Что он может сделать сделку, которая выведет к миру. По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации“, - заявил пресс-секретарь президента РФ в телепрограмме, вышедшей в эфир канала „Россия-1“ 10 ноября.