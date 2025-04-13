WP: Трамп хочет депортировать миллион мигрантов за год

Как один из вариантов рассматривается депортация некоторых из 1,4 млн мигрантов, в отношении которых уже вынесены окончательные решения о выдворении, но которые до сих пор остаются в США из-за отказа стран происхождения принять их обратно. Два чиновника рассказали, что Вашингтон ведет переговоры с 30 странами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.