WP: Сырьевая сделка с Украиной не решит проблемы США

Что касается нефти и газа, о которых также говорится в соглашении, то для их добычи есть другие места, где инфраструктура развита лучше, а риски меньше, пишет The Washington Post. Специалист по энергетике из Техасского университета Бен Кэхилл отмечает, что большинство украинских нефтегазовых месторождений находится в зоне боевых действий или рядом с ней, так что бизнес из США едва ли захочет вкладывать в это средства даже в случае достижения мира. Впрочем, возможно, „какие-то маленькие независимые компании захотят рискнуть“, добавляет Кэхилл.