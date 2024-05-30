WP: США разрешают Украине применять их ЗРК по целям в России

В Белом доме опасаются, что атаки ВСУ по российским объектам раннего предупреждения о запуске баллистических ракет могут иметь дестабилизирующий эффект, поскольку эти объекты не вовлечены в войну России против Украины и нападение на них может "нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой", пояснили источники.

В то же время Вашингтон, по словам собеседников издания, обеспокоен ударами Киева по российским радиолокационным станциям, входящим в систему предупреждения о пусках ядерных ракет. Речь идет об атаках беспилотников 23 и 26 мая на радиолокационные станции под Армавиром в Краснодарском крае и в Орске Оренбургской области. Ответственность за эти удары лежит на Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет WP.

"Всем должно быть очевидно, что у США нет никакого намерения применять ядерное оружие против России. Но, безусловно, есть опасения по поводу того, как Россия может воспринять, что ее сдерживающие возможности становятся мишенью, а системы раннего предупреждения подвергаются атаке", - отметил в интервью WP один американский чиновник.

В свою очередь неназванный собеседник газеты в правительстве Украины заявил, что Россия использовала эти радары для наблюдения за пусками ракет и дронов ВСУ на юге Украины.

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