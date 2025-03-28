WP: США отложили закрытие программы поиска украинских детей

Администрация президента США Дональда Трампа на фоне публикаций в СМИ отменила свое решение о сворачивании американской инициативы по документированию предполагаемых военных преступлений России, в частности случаев незаконного вывоза из Украины детей на территорию РФ. Об этом сообщила вечером в четверг, 27 марта, газета The Washington Post.
Программа, известная под названием „Обсерватория конфликта“ (The Conflict Observatory), отслеживала массовую депортацию украинских детей на территорию, контролируемую Россией, используя спутниковые снимки, биометрические данные и другие инструменты цифровой криминалистики, напоминает газета. Благодаря собранным в рамках этой работы данным было возбуждено множество уголовных дел, следует из публикации. Журналисты упоминают в этой связи, кроме прочего, и об ордере на арест Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента РФ Владимира Путина.
Передача информации по украинским детям Европолу
Как поясняет WP, временное изменение политики, о котором ранее не сообщалось, позволяет продолжить программу и получить на нее финансирование еще на шесть недель, чтобы завершить передачу хранилища данных полицейской службе ЕС - Европолу. Этого шага удалось добиться группе в составе ряда конгрессменов - как республиканцев, так и демократов, - а также активистов из числа христиан-протестантов, следует из статьи.
По сведениям издания, в рамках программы The Conflict Observatory удалось собрать данные о личностях и месте нахождения нескольких тысяч украинских детей, считающихся пропавшими без вести и предположительно находящихся в России и на контролируемых РФ территориях Украины.
Инициатива, финансируемая Госдепартаментом США и возглавляемая Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, была одной из тысяч, свернутых по указанию главы Офиса иностранной помощи в Госдепе Питера Марокко и усилиями возглавляемого миллиардером Илоном Маском Департамента эффективности правительства (DOGE), напоминает WP.