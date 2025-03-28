WP: США отложили закрытие программы поиска украинских детей

Передача информации по украинским детям Европолу

Как поясняет WP, временное изменение политики, о котором ранее не сообщалось, позволяет продолжить программу и получить на нее финансирование еще на шесть недель, чтобы завершить передачу хранилища данных полицейской службе ЕС - Европолу. Этого шага удалось добиться группе в составе ряда конгрессменов - как республиканцев, так и демократов, - а также активистов из числа христиан-протестантов, следует из статьи.