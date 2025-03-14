WP: Путин не отказался от стремления завоевать Украину

„В одной из секретных оценок, направленных политикам администрации Трампа, датированной 6 марта, говорится, что Путин по-прежнему полон решимости удерживать власть над Киевом“, - передает WP суть оценки ее высокопоставленного источника. Более углубленных подробностей отчета газета не приводит, как и то, был ли проинформирован о нем лично Дональд Трамп, однако источник WP уточнил, что это тот „тип данных“, с которым обычно знакомят президента.

Президент РФ Владимир Путин не изменил своего стремления добиться доминирования над Украиной и не готов к реальной остановке развязанной Кремлем войны против нее. Об этом говорится в пятницу, 14 марта, в материале газеты The Washington Post (WP) со ссылкой на источник, знакомый с секретным докладом американской разведки. Этот документ был распространен в первых числах марта среди команды президента США Дональда Трампа , отмечает газета.

Президент РФ поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который прибыл в Москву в рамках подготовки прекращения огня между Россией и Украиной и передал российской стороне „дополнительную информацию“, сообщил14 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков . По его словам, Путин передал через Уиткоффа „информацию и дополнительные сигналы“ главе Белого дома Дональду Трампу.

По словам еще одного собеседника газеты, некоторые оценки, касающиеся непреклонности Путина в вопросе прекращения российской войны, „по-видимому, раздражают Трампа“, поскольку свидетельствуют о гораздо большей сложности решения проблемы, чем он мог себе предположить. Об этом, как пишет WP, косвенно свидетельствуют поднятые в администрации президента США разговоры об ужесточении санкций против России.

По мнению Пескова, „есть основания испытывать осторожный оптимизм“ в отношении перспектив урегулирования конфликта между Россией и Украиной, о котором говорил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц. Как он пояснил в интервью телеканалу Fox News, на основании предоставленной Уиткоффом информации о ходе переговоров в Москве Вашингтон даст им оценку, а решение о дальнейших шагах будет принимать Дональд Трамп.

Песков также указал, что точное время телефонного разговора президентов РФ и США пока не согласовано, сроки его проведения будут определяться после того, как Уиткофф доведет до Трампа полученную в Москве информацию. „Понимание, что такой разговор нужен, есть с двух сторон“, - приводят слова пресс-секретаря Путина российские информагентства.

Путин заявил о согласии на прекращение огня с массой „но“

Ранее Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении огня в Украине на определенных условиях. Он настаивает на том, чтобы были „устранены первоначальные причины этого кризиса“, а Украина была лишена возможности перевооружиться и провести дополнительную мобилизацию во время перемирия.