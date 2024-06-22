WP: ограничения США не позволяют ВСУ атаковать основные аэродромы РФ

В свою очередь советник по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливан, в разговоре с PBS отметил, что „речь идёт не о географии, а о здравом смысле“, и Украине разрешено „нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы“. При этом украинские военные сомневаются, что у них есть „такая свобода действий, которую предполагают заявления Пентагона и Белого дома“, говорится в публикации The Washington Post.