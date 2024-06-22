WP: ограничения США не позволяют ВСУ атаковать основные аэродромы РФ

Официальные лица США в разговоре с изданием отказались уточнить ограничение, но назвали утверждение украинской стороны о расстоянии до 100 километров неверным.
Представитель Пентагона заявил, что США согласились разрешить Украине бить из предоставленного оружия по России, туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию, пишет The Washington Post.
В свою очередь советник по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливан, в разговоре с PBS отметил, что „речь идёт не о географии, а о здравом смысле“, и Украине разрешено „нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы“. При этом украинские военные сомневаются, что у них есть „такая свобода действий, которую предполагают заявления Пентагона и Белого дома“, говорится в публикации The Washington Post.
Издание со ссылкой на собеседника в Минобороны Украины заявило, что разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России изменило ситуацию особенно на линии фронта. Но, по словам источника, „ни дальнобойность, ни виды оружия не являются достаточными“.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия не воспользовалась дефицитом оружия у Украины и не смогла открыть новый фронт в Харьковской области, хотя президент России Владимир Путин грозил создать вдоль границы „санитарную зону“. Путин также заявлял, что планов по взятию Харькова у Кремля „на сегодняшний день нет“.
В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по российским силам, атакующим Украину через границу. Атаковать объекты на территории России своим оружием Киеву разрешили и другие западные страны, в том числе Польша, Дания, Нидерланды.
Местные чиновники сообщили The Washington Post, что изменение политики США в использовании американского оружия позволило Харькову получить необходимую передышку после нескольких месяцев российских обстрелов.