WP: Минобороны США cчитает главной угрозой КНР, а не Россию

В Белом доме полагают, что главной угрозой для США в настоящее время следует считать Китай, а сдерживание России нужно оставить европейским союзникам. Об этом сообщила в субботу, 29 марта, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренний циркуляр о приоритетах американского министерства обороны, который разослал подчиненным глава Пентагона Пит Хегсет.
Секретный документ, с которым ознакомилась WP, представляет собой временное стратегическое руководство по национальной обороне. Он был распространен в Пентагоне в середине марта и устанавливает систему приоритетов для старших должностных лиц министерства. В документе Хегсет называет Китай „единственной угрозой, на которую ориентируется министерство“, а „отрицание свершившегося факта захвата Тайваня Китаем при одновременной защите территории США“ - „единственным ключевым сценарием“.
Концепция планирования сил Пентагона при подготовке к возможной войне с крупной державой будет учитывать лишь конфликт с Пекином. Угроза со стороны Москвы в значительной степени останется европейским союзникам, следует из документа. В руководстве также говорится, что Пентагон окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании угроз, исходящих от России, Северной Кореи и Ирана.
Китай - ключевой приоритет
Переориентирование на Китай включает в себя увеличение присутствия войск США в регионе, а также усиление акцента на бомбах, уничтожающих укрепленные и подземные цели. Пентагон также призывает усиливать защиту мест дислокации американских войск в Индо-Тихоокеанском регионе, создавать стратегические запасы и улучшать логистику.
В секретном меморандуме предусмотрена и защита США от угроз в „ближнем зарубежье“, включая Гренландию и Панамский канал. Кроме того, документ предписывает военным активнее противодействовать нелегальной миграции и незаконному обороту наркотиков.
Данное руководство было представлено комитетам по национальной безопасности Конгресса, где республиканцы и демократы описали его как запутанное, сообщил неназванный собеседник The Washington Post. Он отметил, что документ одновременно призывает к отказу от присутствия в большинстве стран, включая Ближний Восток, но при этом администрация Трампа сосредоточена на сдерживании хуситов в Йемене и давлении на Иран. „Мы хотим военного доминирования в мире, и мы хотим быть везде, но вместе с этим - нигде“, - прокомментировал руководство Пентагона собеседник WP.