WP: Минобороны США cчитает главной угрозой КНР, а не Россию

Концепция планирования сил Пентагона при подготовке к возможной войне с крупной державой будет учитывать лишь конфликт с Пекином. Угроза со стороны Москвы в значительной степени останется европейским союзникам, следует из документа. В руководстве также говорится, что Пентагон окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании угроз, исходящих от России, Северной Кореи и Ирана.