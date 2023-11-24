WP: Китай и Россия обсуждают строительство тоннеля из Крыма

Как отмечает издание, факт переговоров, с одной стороны, свидетельствует о том, что Россия опасается за безопасность Крымского (Керченского) моста, который уже дважды частично выходил из строя после взрывов, устроенных украинским спецслужбами. С другой стороны, он подчёркивает важность транспортного сообщения с Крымом для российских властей, а также растущую зависимость от Китая.

Американские эксперты, на которых ссылается газета, отмечают, что тоннель - чрезвычайно сложный для строительства объект даже в мирное время, а во время войны относительно недалеко от линии фронта столь крупный инфраструктурный проект ещё никогда не сооружался. Отмечается также, что участие в проекте несёт риски и для Китая, поскольку работающие в Крыму компании попадают под санкции ЕС и США. Официально Пекин не признаёт аннексию Крыма.