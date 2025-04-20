WP: ЕС наращивает инвестиции в производство оружия в Украине

„Во-первых, это - дешевле“, - отметила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова. „Во-вторых, это - быстрее“, - добавила она. В-третьих, сокращаются транспортные и логистические расходы; в-четвертых, подобный подход способствует росту экономики, констатировала дипломат.

Евросоюз 8 апреля объявил о выделении 1 млрд евро из прибыли от замороженных активов РФ на строительство новых гаубиц. До конца года ЕС перечислит более 20 млрд евро оборонному сектору Украины, уточнила WP.

По ее данным, производство украинской колесной самоходной гаубицы „Богдана“ выросло с шести единиц в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году в рамках партнерства с европейскими союзниками Украины.

Украина наращивает производство артиллерии на фоне опасений относительно сокращения поддержки со стороны США. Европейские союзники Киева напрямую инвестируют в гаубицы украинского производства, передала в субботу, 19 апреля, газета The Washington Post (WP).

Эксперт: Более 85 процентов комплектующих для „Богданы“ производятся в Украине

Эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки вооружений, к пример беспилотников, констатировал европейский источник издания.

По ее данным, в этой связи все большее число стран Европы рассматривает возможность вливания средств напрямую в оборонную промышленность Украины, поскольку оружейные запасы ЕС также иссякают.

Существуют сомнения, сможет ли Европа полностью компенсировать возможное прекращение помощи США, особенно - в области поставок систем противовоздушной обороны, констатировала газета.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов считает, что Украина добилась „огромных успехов “ в производстве оружия калибров, совместимых с системами НАТО.

По его словам, более 85 процентов комплектующих для „Богданы“ производятся в Украине, к концу года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.

Зеленский: Более 40% оружия на фронте произведено в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что Украина задействует на фронте более 40% оружия собственного производства.