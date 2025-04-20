WP: ЕС наращивает инвестиции в производство оружия в Украине

Украина наращивает производство артиллерии на фоне опасений относительно сокращения поддержки со стороны США. Европейские союзники Киева напрямую инвестируют в гаубицы украинского производства, передала в субботу, 19 апреля, газета The Washington Post (WP).
По ее данным, производство украинской колесной самоходной гаубицы „Богдана“ выросло с шести единиц в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году в рамках партнерства с европейскими союзниками Украины.
Евросоюз 8 апреля объявил о выделении 1 млрд евро из прибыли от замороженных активов РФ на строительство новых гаубиц. До конца года ЕС перечислит более 20 млрд евро оборонному сектору Украины, уточнила WP.
„Во-первых, это - дешевле“, - отметила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова. „Во-вторых, это - быстрее“, - добавила она. В-третьих, сокращаются транспортные и логистические расходы; в-четвертых, подобный подход способствует росту экономики, констатировала дипломат.
WP: Украина используется как испытательный полигон
Существуют сомнения, сможет ли Европа полностью компенсировать возможное прекращение помощи США, особенно - в области поставок систем противовоздушной обороны, констатировала газета.
По ее данным, в этой связи все большее число стран Европы рассматривает возможность вливания средств напрямую в оборонную промышленность Украины, поскольку оружейные запасы ЕС также иссякают.
Эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки вооружений, к пример беспилотников, констатировал европейский источник издания.
WP посетила полигон на западе Украины, где испытываются гаубицы „Богдана“.
Эксперт: Более 85 процентов комплектующих для „Богданы“ производятся в Украине
Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов считает, что Украина добилась „огромных успехов“ в производстве оружия калибров, совместимых с системами НАТО.
По его словам, более 85 процентов комплектующих для „Богданы“ производятся в Украине, к концу года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.
Зеленский: Более 40% оружия на фронте произведено в Украине
Украинский президент Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что Украина задействует на фронте более 40% оружия собственного производства.
В июле прошлого года Зеленский сообщил об успехах в разработке и выпуске собственных дальнобойных ракет. „Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров“, - заявлял украинский лидер.
В феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что за период полномасштабного вторжения РФ возможности украинской оборонной промышленности выросли в 35 раз - с 1 до 35 млрд долларов (с 879 млн до 30 млрд евро).