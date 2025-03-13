Авторы документа отвергают планы отправить в Украину миротворцев, настаивают на официальном суверенитете России над оккупированными территориями и создании буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма. Демилитаризованная зона, отмечается в документе, должна затронуть Одесскую область.

В документе отвергаются как „нереализуемые“ планы президента США Дональда Трампа, который стремится завершить войну в течение 100 дней. „Мирное урегулирование украинского кризиса не может произойти ранее 2026 года“, — говорится в документе.

По данным издания, документ подготовили в феврале, за неделю до переговоров России и США, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Также в документе говорится о „полном демонтаже“ украинского правительства. Авторы справки отвергли любые политические уступки со стороны Украины, в том числе отказ Киева от членства в НАТО и проведение выборов. „В действительности нынешний киевский режим невозможно изменить изнутри страны. Необходим его полный демонтаж“, — сказано в документе.

Кроме того, авторы документа выступили против того, чтобы США продолжали вооружать Украину после заключения мирного соглашения, как и против того, чтобы численность украинской армии оставалась на нынешнем уровне в один миллион человек.