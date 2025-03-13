WP: аналитики, близкие к ФСБ, подготовили для Кремля "максималистские" требования на переговорах. Среди них — "демонтаж киевского режима"

По данным издания, документ подготовили в феврале, за неделю до переговоров России и США, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.
В документе отвергаются как „нереализуемые“ планы президента США Дональда Трампа, который стремится завершить войну в течение 100 дней. „Мирное урегулирование украинского кризиса не может произойти ранее 2026 года“, — говорится в документе.
Авторы документа отвергают планы отправить в Украину миротворцев, настаивают на официальном суверенитете России над оккупированными территориями и создании буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма. Демилитаризованная зона, отмечается в документе, должна затронуть Одесскую область.
Также в документе говорится о „полном демонтаже“ украинского правительства. Авторы справки отвергли любые политические уступки со стороны Украины, в том числе отказ Киева от членства в НАТО и проведение выборов. „В действительности нынешний киевский режим невозможно изменить изнутри страны. Необходим его полный демонтаж“, — сказано в документе.
Кроме того, авторы документа выступили против того, чтобы США продолжали вооружать Украину после заключения мирного соглашения, как и против того, чтобы численность украинской армии оставалась на нынешнем уровне в один миллион человек.
Также в документе сказано, что Россия должна согласиться не размещать ракетную систему „Орешник“ в Беларуси на границе с Евросоюзом, а США в ответ должны не размещать новые ракетные системы на континенте. Кроме того, предлагается, чтобы Россия прекратила поставки оружия в страны, считающиеся „недружественными“ по отношению к США, а Вашингтон в ответ прекратил вооружать Украину. При этом в справке отмечается, что Москве будет трудно прекратить поставки оружия своим союзникам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал газете The Washington Post, что Кремль „не знал о подобных рекомендациях“, он назвал их „крайне противоречивыми“. „Мы работаем с более продуманными вариантами“, — сообщил Песков.
В то же время, как отмечает издание, некоторые предложения, представленные в документе, уже были выдвинуты российскими властями. В частности, Россия предложила США доступ к своим полезным ископаемым, в том числе на оккупированных территориях Украины, а также выступила за восстановление штата дипломатов в посольствах двух стран. Оба этих предложения были в документе.
Представители западных спецслужб сообщили ранее агентству Bloomberg, что президент РФ Владимир Путин не намерен идти на уступки в переговорах об урегулировании войны. По словам источников агентства, Путин выдвинул заведомо „максималистские“ требования в преддверии переговоров, которые, „как он знает“, скорее всего, будут неприемлемы для Украины и Европы. Собеседники Bloomberg указывали, что Путин не готов к компромиссу в таких вопросах, как оккупированные территории, размещение европейских миротворцев и нейтралитет Украины.