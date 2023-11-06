Willkommenskultur: Германия больше не рада мигрантам?

На фоне всеобщей паники, охватившей европейские страны во время миграционного кризиса 2015-2016 годов, Германия под руководством Ангелы Меркель открыла двери огромному количеству переселенцев.

В рамках политики "культуры гостеприимства" (Willkommenskultur) Германия приняла более 1,2 млн беженцев и просителей убежища.

Сейчас, когда уровень нелегальной миграции в Европе вновь растёт, Германия пересматривает меры по приёму и интеграции мигрантов, которыми она когда-то гордилась.

"Мы ограничиваем нелегальную миграцию в Германию. К нам приезжает слишком много людей", – заявил канцлер Олаф Шольц в недавнем интервью газете Der Spiegel. "Депортации должны проходить чаще и быстрее", – добавил он.

По словам Шольца, Германии необходимо начать "массовую" высылку мигрантов, у которых нет основания оставаться в стране. Всего несколько дней спустя федеральное правительство одобрило законопроект об ускорении процесса депортации нелегальных мигрантов, которым ранее было отказано в предоставлении убежища.