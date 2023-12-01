Взрыв в самом длинном тоннеле БАМа считают терактом

Информацию о возбуждении дела по статье "теракт" опубликовал и Telegram-канал Baza, указав при этом, что взрывов в тоннеле было два. Первый произошел во время прохождения по тоннелю грузового состава из 50 вагонов, в том числе 41 цистерны с дизельным топливом и 3 цистерн с авиационным топливом, указывается в сообщении.

"По итогам взрыва 16 цистерна с головы состава поезда выгорела, у двух цистерн (20 и 22 с головы состава поезда) в районе слива обнаружили пробоину. После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна - взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило", - пишет Baza. По его данным, позже в том же районе взорвался еще один грузовой состав, при этом выгорели 4 цистерны с топливом.

CNN и украинские СМИ сообщают о спецоперации СБУ