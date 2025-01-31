Взрыв на заводе Rheinmetall в Испании: есть пострадавшие

В испанской провинции Мурсия на военном заводе, принадлежащем немецкому оборонному концерну Rheinmetall, прогремел взрыв. Ранения получили шесть человек, сообщило в четверг, 30 января, агентство AFP. Испанские СМИ уточняют, что ЧП произошло около 16.20 по местному времени (18.20 мск) на складе завода, где хранились взрывчатые вещества. Вспыхнувший пожар распространился на площади около 2000 квадратных метров, прежде чем был потушен. Пострадали шесть рабочих. Один из них, 52-летний мужчина, получил травму головы. Пятерых пострадавших доставили в больницу, одному оказали помощь на месте. Причины взрыва устанавливаются.