Взрыв на вокзале в Пакистане: погибли по меньшей мере 25 человек

Взрыв произошел утром, перед самым отправлением заполненного людьми состава, идущего в Пешавар.
В социальных опубликованы записи камер наблюдения, запечатлевшие момент взрыва на платформе, где видны десятки людей.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики Армии освобождения Белуджистана (АОБ). Эта повстанческая организация признана террористической в целом ряде стран, включая США, Британию и государства ЕС.
В последние месяцы боевики АОБ произвели в провинции целую серию смертоносных взрывов.
В числе их требований — признание независимости Белуджистана, который населяют порядка 15 млн человек, и полный контроль над ресурсами региона.
Представитель полиции Кветты заявил, что взорвавший бомбу смертник входит в число 25 погибших, а число раненых составляет порядка полусотни.
Старший полицейский офицер Мухаммад Балох в разговоре с Би-би-си оценил мощность использованного взрывного устройства на уровне 6-8 кг. Он также уточнил, что среди жертв взрыва на станции есть как мирные жители, так и военные.
Число погибших пакистанских военных позже уточнили в полиции: взрыв унес жизни 14 военнослужащих.
Абдул Джаббар, один из раненых, которые были доставлены в гражданскую больницу, сказал Би-би-си, что взрыв произошел, когда он заходил в здание вокзала.
„Я не могу описать тот ужас, с которым сегодня столкнулся. Это практически было похоже на конец света“, — заявил он.
В заявлении Армии освобождения Белуджистана, опубликованном в социальных сетях, говорится, что основной целью взрыва было пакистанское военное подразделение, возвращавшееся из Кветты после курса обучения.