Взрыв на вокзале в Пакистане: погибли по меньшей мере 25 человек

Представитель полиции Кветты заявил, что взорвавший бомбу смертник входит в число 25 погибших, а число раненых составляет порядка полусотни.

В числе их требований — признание независимости Белуджистана, который населяют порядка 15 млн человек, и полный контроль над ресурсами региона.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики Армии освобождения Белуджистана (АОБ). Эта повстанческая организация признана террористической в целом ряде стран, включая США, Британию и государства ЕС.

В социальных опубликованы записи камер наблюдения, запечатлевшие момент взрыва на платформе, где видны десятки людей.

Старший полицейский офицер Мухаммад Балох в разговоре с Би-би-си оценил мощность использованного взрывного устройства на уровне 6-8 кг. Он также уточнил, что среди жертв взрыва на станции есть как мирные жители, так и военные.

Число погибших пакистанских военных позже уточнили в полиции: взрыв унес жизни 14 военнослужащих.

Абдул Джаббар, один из раненых, которые были доставлены в гражданскую больницу, сказал Би-би-си, что взрыв произошел, когда он заходил в здание вокзала.

„Я не могу описать тот ужас, с которым сегодня столкнулся. Это практически было похоже на конец света“, — заявил он.