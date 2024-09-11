Взаимные обвинения во лжи. Камала Харрис и Дональд Трамп впервые встретились на дебатах

Аборты: Трамп заявил, что в США были штаты, где было легальным совершать аборт уже после рождения ребенка, это утверждение было опровергнуто ведущей дебатов. Отвечая на вопрос, наложит ли Трамп вето на законопроект о запрете абортов, экс-президент сказал, что обсуждать это нет смысла, поскольку такой закон не получит поддержку Конгресса. Харрис выступила за возвращение конституционного права на аборт, говоря о проблемах, с которыми столкнулись женщины после того, как штаты стали вводить свои собственные ограничения на прерывание беременности. Она заявила, что политика Трампа в области абортов оскорбила американских женщин.