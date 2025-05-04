Выпущенная хуситами ракета взорвалась около аэропорта „Бен-Гурион“ в Тель-Авиве

„Прямо за мной видно место происшествия — воронка диаметром в десятки метров и глубиной в десятки метров, — сказал он. — Надо сказать, что население прислушалось к инструкциям, и поэтому сегодня у нас нет пострадавших в результате этого события, за исключением случаев стресса. Я должен отметить, что это событие локализовано, полиция вместе с Управлением аэропортов закрывает все входы, и значительного ущерба нет“.