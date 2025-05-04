Выпущенная хуситами ракета взорвалась около аэропорта „Бен-Гурион“ в Тель-Авиве

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как водители останавливают машины на дороге и пытаются укрыться. В социальных сетях также есть кадры со столбом дыма, снятые из пассажирского терминала.
Судя по всему, ракета упала недалеко от забора вокруг аэропорта.
Израильские СМИ сообщают, что в результате взрыва были ранены четыре человека, еще двое пострадали, когда направлялись в убежище.
Полеты в аэропорту „Бен-Гурион“ были на некоторое время приостановлены.
В результате удара была повреждена подъездная дорога к третьему терминалу аэропорта.
Израильское телевидение показало кадры, на которых начальник центрального округа израильской полиции Яир Хецрони стоит вместе с представителями служб спасения и аэропорта в образовавшейся воронке.
„Прямо за мной видно место происшествия — воронка диаметром в десятки метров и глубиной в десятки метров, — сказал он. — Надо сказать, что население прислушалось к инструкциям, и поэтому сегодня у нас нет пострадавших в результате этого события, за исключением случаев стресса. Я должен отметить, что это событие локализовано, полиция вместе с Управлением аэропортов закрывает все входы, и значительного ущерба нет“.
Тем не менее, немецкий авиаперевозчик Lufthansa и испанская авиакомпания Air Europa в воскресенье приостановили полеты в Тель-Авив.
Почему не справилась система ПВО?
Израильские военные сообщают, что ведут проверку обстоятельств произошедшего и выясняют, почему системам ПВО не удалось перехватить ракету.
Представитель хуситов Яхья Сари в своем телеобращении заявил, что израильский аэропорт „больше не является безопасным для авиаперелетов“.
Министр обороны Исраэль Кац заявил: „Тот, кто причинит нам вред, получит в ответ удар семикратной мощи“.
Йеменские хуситы, действующие при поддержке Ирана, постоянно пытаются обстреливать аэропорт „Бен-Гурион“.
Поддерживаемая Ираном группировка хуситов регулярно наносит ракетные удары по Израилю в знак солидарности с ХАМАС в Газе, но редко кому удается пробиться через израильские ПВО.
Последний раз Израиль предпринимал военные действия против хуситов три месяца назад. С тех пор Соединенные Штаты и их партнеры по международной коалиции наносили удары по их армии, предложив Израилю воздержаться от ответных действий.
Воскресный обстрел Израиля со стороны хуситов стал уже пятым за последние два дня.
США продолжают операции в Йемене против хуситов, главным образом ударами с воздуха. Последние такие удары были нанесены ранним утром в воскресенье — арабские СМИ сообщают от 10 налетах союзной авиации.
Кампания США против йеменских хуситов
США начали кампанию против йеменских хуситов в ответ на нападения вооруженной группировки на суда в Красном море.
Хуситы начали обстреливать торговые суда в Красном море и Аденском заливе после начала израильской операции в Газе в ноябре 2023 года.
Согласно заявлениям группировки, их действия направлены в поддержку палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС, а и целью являются суда, связанные только с Израилем, США или Великобританией.
При этом под обстрел не раз попадали суда, не имеющие к этим странам никакого отношения.
Несколько раз хуситы обстреливали ракетами Израиль, каждый раз — без особого успеха.
В марте Трамп приказал нанести масштабные удары по районам, контролируемым хуситами, и пригрозил, что те будут „полностью уничтожены“.
В апреле правительство хуситов заявило, что в результате авиаударов США по ключевому нефтяному терминалу „Рас-Иса“ на побережье Красного моря в Йемене, контролируемому хуситами, погибли по меньшей мере 74 человека, еще 171 получил ранения.
Кампания происходит на фоне гражданской войны в Йемене, которая вышла на новый уровень 10 лет назад, когда хуситы взяли под контроль северо-запад страны.
В результате боевых действий погибло более 150 тыс. человек, боевые действия привели к гуманитарной катастрофе: 4,8 млн жителей были вынуждены покинуть свои дома, а 19,5 млн — половина населения — нуждаются в той или иной форме помощи.