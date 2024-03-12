Выдавшая ордер на арест Путина судья возглавила МУС

Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) в Гааге стала японская судья Томоко Аканэ, она избрана на срок до 2027 года, говорится в сообщении на сайте суда, опубликованном в понедельник, 11 марта. Аканэ была одной их трех судей, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Томоко Аканэ сменила на посту председателя МУС польского судью Петра Хофманьского.

"В это сложное для Суда время требуется стабильное, зиждущееся на сотрудничестве и сплоченное руководство. Я сосредоточусь на содействии диалогу между органами Суда, представителями защиты и потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут. Я также буду уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию персонала Суда", - сказала Аканэ.