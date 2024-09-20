Выборы в США-2024: что говорят опросы

Но после ее номинации ситуация изменилась, и опросы показали небольшое преимущество Харрис над своим соперником; оно сохраняется и по сей день.

Судя по опросам, президент Байден в течение нескольких месяцев до его решения выйти из гонки отставал от бывшего президента Трампа. В то время кандидатуру Харрис всерьез не рассматривали, но предполагали, что у нее дела пойдут не лучше.

В среднем кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа в общенациональных опросах, как показано на диаграмме ниже (последние данные округлены до ближайшего целого числа).

По мере приближения дня выборов мы следим за опросами и показываем, как кампания повлияет на гонку за Белый дом.

Эти небольшие изменения можно увидеть на диаграмме опросов ниже: линии показывают, как изменились средние показатели, а точки — результаты отдельных опросов для каждого кандидата.

Это незначительное увеличение произошло в основном за счет снижения показателей Трампа. Перед дебатами его средний показатель рос, но за неделю после них снизился на полпроцента.

Большинство общенациональных опросов, проведенных с тех пор, показывают, что Харрис немного улучшила свои позиции, и хотя ее средний показатель не сильно изменился, ее преимущество немного увеличилось — с 2,5 процентных пункта в день дебатов до 2,9 пункта неделю спустя.

10 сентября оба кандидата встретились на теледебатах в Пенсильвании, которые посмотрели более 67 миллионов человек. Несколько экспресс-опросов, опубликованных сразу после дебатов, показали, что, по мнению большинства зрителей, Харрис выступила лучше.

Сейчас в семи колеблющихся штатах результаты обоих кандидатов очень близки, поэтому трудно определить, кто действительно лидирует в гонке.

В США 50 штатов, но поскольку большинство из них почти всегда голосуют за одну и ту же партию, в реальности есть лишь несколько, где шансы на победу имеют оба кандидата. В этих „колеблющихся“ штатах, как правило, и решается судьба выборов.

Это связано с тем, что в США применяется система коллегии выборщиков, при которой каждый штат получает количество голосов, примерно соответствующее численности его населения. Всего на кону 538 голосов выборщиков, поэтому для победы кандидату необходимо набрать 270.

Хотя общенациональные опросы — полезный индикатор популярности кандидата в целом по стране, они не всегда точно предсказывают результат выборов.

Опросов в штатах меньше, чем общенациональных, поэтому у журналистов меньше данных. К тому же, приходится учитывать неизбежную погрешность этих опросов.

Последние опросы показывают, что в нескольких штатах двух кандидатов разделяет один или менее одного процентного пункта. В том числе — в Пенсильвании, которая является ключевым штатом.

Когда-то Пенсильвания, Мичиган и Висконсин были оплотом демократов, однако в 2016 году они голосовали за Трампа. В 2020 году Байдену удалось добиться здесь победы, и если Харрис сумеет повторить его успех, ее победа станет ближе.