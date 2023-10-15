Выборы в Польше. Кто победит - Туск или Качиньский?

По мнению экспертов, как для лидера оппозиции Дональда Туска, так и для его соперника Ярослава Качиньского, поражение на парламентских выборах в Польше может означать закат политической карьеры. Так что же представляют из себя эти два такие разные, но в то же время в чем-то схожие политики?

Партия Дональда Туска в международной политике выступает за ориентацию как на США , так и на Евросоюз , и придерживается в отношении России и ее агрессии против Украины проевропейского курса. В случае победы ГП обещает также добиваться перехода страны на евро, легализовать аборты до 12-й недели беременности и рассмотреть вопрос о легализации однополых браков.

В случае победы каждому из соперников придется искать партнеров для создания правительственной коалиции. При этом партнером ПиС может стать крайне правая партия "Конфедерация свободы и независимости", которая, в частности, выступает за прекращение помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии. Кроме того, правительство Польши во главе с ПиС уже многие годы находится в жестком противостоянии с Брюсселем, главным образом из-за своей реформы судебной системы, которую критики осуждают как посягательство на верховенство закона и демократию. К тому же предвыборная кампания правящей партии была сильно окрашена в антинемецкие тона.

Два политика - два мира?

Председатель польской оппозиционной либерально-консервативной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск и лидер правящей национально-консервативной партии "Право и справедливость", вице-премьер Польши Ярослав Качиньский - два политика, между которыми сегодня нет практически ничего общего. Хотя разница в возрасте у них составляет всего 8 лет, многим кажется, что они - представители не только разных поколений, но и разных миров.

66-летний лидер оппозиции Туск ходит без галстука и носит белую рубашку с наклейкой в виде бело-красного сердца. На своих предвыборных митингах, которые открыты для всех, лидер либерально-консервативной "Гражданской платформы" (PO) выглядит молодо и динамично, свободно говорит, не отказывается от полемики, в том числе со своими политическими оппонентами, которые часто задают неудобные вопросы.