Выборы в парламент Грузии: что стоит на кону

Анунита Чандрасекар, эксперт независимого аналитического „Центра европейских реформ“ с офисами в Лондоне, Брюсселе и Берлине, считает при этом, что инструментарий Евросоюза по противодействию нарушениям на выборах в Грузии ограничен в основном экономическими и политическими мерами. „То, что может сделать ЕС - это в меньшей степени „кнут“ и в большей - „пряник“. <...> Их возможности влиять непосредственно на грузинское руководство, к сожалению, достаточно ограничены. Влияние ЕС сводится к финансовой помощи, через которую они надеются настроить людей в пользу евроинтеграции“. Кроме того, говорит эксперт, в качестве „кнута“ Евросоюз может использовать приостановку соглашений о либерализации визового режима с Грузией.