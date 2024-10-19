Выборы в Молдове: глава МИД ФРГ предупредила о влиянии РФ

На выборах президента Молдовы 20 октября действующая глава государства Майя Санду, известная своей проевропейской направленностью, поборется за второй срок. Она намерена внести в конституцию страны положение о том, что Молдова стремится к членству в Евросоюзе. В связи с этим многие наблюдатели считают голосование исключительно важным для политики этой небольшой страны с населением в 2,5 млн человек, граничащей как с Украиной, так и с членом ЕС Румынией.