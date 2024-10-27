Выборы в Грузии: почему многие жители страны, которая стремится в ЕС, голосовали за "Грузинскую мечту"?

„Мы все еще очень бедная страна, поэтому многие люди финансово уязвимы. Например, включение в схему социального обеспечения может быть чем-то очень важным для человека. Или, если у человека есть небольшой бизнес, ему, может быть, нужна какая-то конкретная помощь от правительства. И вдруг ему отвечают: „Да, мы здесь, мы можем сделать это для вас“. Или, например, человека лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. И тут ему возвращают права в обмен на галочку в бюллетене на выборах“, — пояснил Би-би-си замдиректора Transparency International Georgia Георгий Ониани.