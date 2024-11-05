Выборы президента США: голосование началось, Трамп и Харрис уверены в победе

Избирательные участки в США открылись в 05:00 утра по североамериканскому восточному времени (10:00 по Гринвичу, 13:00 по московскому времени). Первые штаты закончат голосовать в 18:00 EST (23:00 по Гринвичу, 02:00 по Москве), а последние — в 01:00 EST (06:00 по Гринвичу, 09:00 по Москве).

Поскольку разрыв между Харрис и Трампом может оказаться очень маленьким, не исключено, что мы не узнаем о результатах выборов в течение нескольких дней. Впрочем, возможна и ситуация, при которой все определится довольно быстро и имя победителя будет названо уже через несколько часов после завершения голосования.