Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря по новой системе

Парламент Грузии принял решение назначить выборы президента страны на 14 декабря. Решение 80 голосами „за“ утвердили на заседании во вторник, 26 ноября, члены правящей партии „Грузинская мечта“, передает „Эхо Кавказа“. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря.

„Выборы президента впервые у нас пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков, в которой будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций“, - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании.

Кто войдет в коллегию выборщиков в Грузии