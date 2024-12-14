Выборщики объявили Михаила Кавелашвили президентом Грузии

Как пишет газета „Коммерсант“, в преддверии „выборов“ главы государства голосованием коллегии выборщиков от правящей партии „Грузинская мечта“ отмежевались некоторые представители грузинской творческой элиты, ранее поддерживавшие эту партию. В частности, речь идет о певице Ирме Сохадзе и кинорежиссере Кети Долидзе. „Одной из причин стало то, что, как оказалось, у будущего главы государства и верховного главнокомандующего нет не только высшего, но и полного среднего образования - он окончил лишь восемь классов средней школы“, - поясняется в статье.

В коллегию выборщиков вошли 300 парламентариев, 211 из них - из „Грузинской мечты“. Для избрания кандидату требовалось получить не менее 200 голосов. Кавелашвили набрал 224 голоса, один бюллетень признан недействительным, сообщила Центральная избирательная комиссия Грузии.

В Грузии коллегия выборщиков в субботу, 14 декабря, проголосовала за назначение депутата парламента от правящей партии „Грузинская мечта“, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили президентом страны. Такая процедура, заменившая прямое голосование граждан на выборах главы государства, использовалась в стране впервые. Михаил Кавелашвили на этих „выборах“ был единственным кандидатом в президенты.

Ранее грузинская оппозиция сообщила, что будет бойкотировать заседание коллегии. Со своей стороны действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении сохранять за собой пост главы государства „до выборов легитимного парламента“. Избранный 26 октября парламент Грузии она таковым не признает.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси

Между тем в центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходит акция протеста. Многие ее участники пришли с дипломами, намекая на то, что у Кавелашвили нет даже среднего образования. Некоторые демонстранты принесли футбольные мячи и, призвав Кавелашвили выйти поиграть с ними, заявили, что он - такой же президент, как они - футболисты.