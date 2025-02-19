„Вы могли бы заключить сделку“: Трамп обрушился на Украину после переговоров США и России

„Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров], но у них было место в течение трех лет и задолго до этого. Это можно было уладить очень легко“, — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си в своей резиденции во Флориде. „Вы могли бы заключить сделку“, — добавил Трамп.