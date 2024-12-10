ВВС Израиля атаковали более 250 военных объектов в Сирии

8 декабря сирийские повстанцы во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой „Хайят Тахрир аш-Шам“ (ХТШ) объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада. После этого США нанесли удары более чем по 75 объектам террористической группировки „Исламское государство“ в Сирии.

Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Башаре Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с Асадом и что он не знает, где находится президент с семьей и когда именно тот покинул столицу страны Дамаск. Позже в тот же день МИД РФ сообщил, что Асад „принял решение оставить президентский пост“ и покинул Сирию. ТАСС со ссылкой на источники в Кремле написало, что Башар Асад находится в Москве. Сирийцы в своей стране и за рубежом празднуют падение режима Асада.