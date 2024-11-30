Вторая ночь протестов в Тбилиси: снова водометы и баррикады

У здания парламента на проспекте Руставели вечером в пятницу собралось несколько десятков тысяч человек. Как сообщали корреспонденты Би-би-си, их было даже больше, чем накануне.

Некоторые из протестующих били по металлическому ограждению у здания парламента. Ситуация периодически накалялась на соседней улице 9 апреля, где была сконцентрирована полиция, и с обратной стороны здания. Спецназ и спецтехника также были сосредоточены на площади Свободы в конце проспекта — в нескольких сотнях метров от протестующих.