Вторая годовщина войны не стала темой российских телеканалов

Вторая годовщина начала полномасштабной войны России в Украине не привлекла большого внимания российских федеральных каналов. Об этом сообщило в воскресенье, 25 февраля, издание "Агентство".

Вечером 24 февраля про годовщину войны не упоминалось ни в анонсах, ни в сюжетах итоговых выпусков на "России 1" и "Первом канале". На НТВ в дневных выпусках новостей также не встречались упоминания о годовщине начала вторжения в Украину.

Единственное упоминание о годовщине войны, отмечает "Агентство", прозвучало в авторском комментарии Михаила Леонтьева в рубрике "Однако", показанном в программе "Время". "Вторую годовщину начала СВО Украина встречает с осетриной второй свежести", - заявил пропагандист, комментируя визиты в Киев западных политиков.

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