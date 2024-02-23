ВСУ заявили об очередном сбитом российском самолете А-50

"Уничтоженный российский А-50У — это новая модернизированная версия самолета, стоимостью 350 млн долларов", — утверждают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Крушение самолета подтверждают многочисленные российские источники. В соцсетях публикуют момент, когда он был, предположительно, сбит в воздухе, а также кадры пожара на месте падения.

В Краснодарском крае упал "неустановленный летательный аппарат", заявил "РИА Новости" представитель экстренных служб. "На месте падения горит камыш", — добавил он.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, упали два летательных аппарата — их марка и принадлежность пока не называются. Очевидцы тоже говорят о двух упавших самолетах.

Крушение произошло на территории Каневского района рядом с поселком Трудовая Армения, это недалеко от восточного побережья Азовского моря.

Минобороны РФ не комментировало падение самолета А-50.