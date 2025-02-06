ВСУ взяли в плен в Курской области более 900 военных РФ

За полгода операции в Курской области РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен 909 российских военнослужащих, существенно пополнив обменный фонд, сообщил в соцсети Facebook в четверг, 6 февраля, Генеральный штаб ВСУ. „Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах“, - говорится в сообщении.
В Генштабе напомнили, что Курская операция началась 6 августа 2024 года, чтобы не допустить нового наступления войск РФ в Сумской и Харьковской областях. „За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми“, - сказано в сообщении. Кроме того, по данным Генштаба, в Курской области было уничтожено большое количество российской техники, в том числе 131 танк, 689 боевых бронированных машин, 386 артиллерийских систем, 12 единиц РСЗО, 12 средств ПВО, один самолет, три вертолета и 931 беспилотник.
Потери КНДР в Курской области составили около 4000 человек
Наступление ВСУ заставило россиян перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, „ослабляя их позиции на других направлениях фронта“, пишет украинское командование. Из-за этого России пришлось просить помощи у Северной Кореи, которая, по данным украинской стороны, отправила в Курскую область 12 тысяч своих военных. „Общие потери контингента КНДР составили около 4000 человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. Сейчас подразделения из КНДР отведены с линии фронта“, - сообщил Генштаб.
„Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя“, - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 6 февраля украинские войска „удерживают сотни квадратных километров „буферной зоны“ в РФ“.