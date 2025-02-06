ВСУ взяли в плен в Курской области более 900 военных РФ

За полгода операции в Курской области РФ Вооруженные силы Украины ( ВСУ ) взяли в плен 909 российских военнослужащих, существенно пополнив обменный фонд, сообщил в соцсети Facebook в четверг, 6 февраля, Генеральный штаб ВСУ. „Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах“, - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что Курская операция началась 6 августа 2024 года, чтобы не допустить нового наступления войск РФ в Сумской и Харьковской областях. „За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми“, - сказано в сообщении. Кроме того, по данным Генштаба, в Курской области было уничтожено большое количество российской техники, в том числе 131 танк, 689 боевых бронированных машин, 386 артиллерийских систем, 12 единиц РСЗО, 12 средств ПВО, один самолет, три вертолета и 931 беспилотник.