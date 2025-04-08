ВСУ взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области

Военнослужащие ВСУ взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских вооруженных сил, сообщил в своих соцсетях во вторник, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что у украинской стороны есть документы, банковские карты и личные данные пленных.

„Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое“, - пишет Зеленский. Он также поручил министру иностранных дел Украины „немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать“.