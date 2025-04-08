ВСУ взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области

Военнослужащие ВСУ взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских вооруженных сил, сообщил в своих соцсетях во вторник, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что у украинской стороны есть документы, банковские карты и личные данные пленных.
„Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое“, - пишет Зеленский. Он также поручил министру иностранных дел Украины „немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать“.
„Вовлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны“, - говорится в посте. Президент Украины призвал отреагировать на произошедшее Соединенные Штаты, Европу „и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир“.
В настоящий момент, отметил он, пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины (СБУ).
Наемники из Китая на войне в Украине
В феврале 2025 года на сайте „Радио Свобода“ вышел материал об иностранных наемниках, воюющих на стороне России в войне против Украины. Тогда журналисты проанализировали базу пациентов медучреждений Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ (ГВМУ), которой с ними поделился дезертировавший во Францию военный медик Алексей Жиляев.
В частности, в ней журналистам удалось найти 36-летнего гражданина КНР Дуань Вэя, который в переписке с журналистами подтвердил свое участие в войне.