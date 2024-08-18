ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

Воздушные силы Украины в ходе наступления в Курской области уничтожили мост через реку Сейм в селе Званное, имевший для российских военных стратегическое значение. Об этом в субботу, 18 августа, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
„Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий“, - написал он на своей странице в Facebook, а также опубликовал видео атаки.
Два моста из трех через реку Сейм уничтожены
Всего через пересекающую весь Глушковский район реку Сейм были проложены три моста - в Глушково, Званном и селе Карыж. При этом 16 августа стало известно, что переправа в Глушково, находящемся в восьми километрах от Званного, уничтожена. Таким образом, сейчас в этом районе остался только один мост через Сейм, по которому еще возможны поставки вооружений и продовольствия для российской армии.