2024.08.18 14:47

ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

 
Deutsche welle
Ataka Kursko srityje
Ataka Kursko srityje
ФОТО: YAN DOBRONOSOV | AFP / Scanpix

Воздушные силы Украины опубликовали видео ударов по мосту через реку Сейм в селе Званное Курской области. Ранее был разрушен мост в соседнем Глушково. По этим путям шло снабжение армии РФ в регионе.

Воздушные силы Украины в ходе наступления в Курской области уничтожили мост через реку Сейм в селе Званное, имевший для российских военных стратегическое значение. Об этом в субботу, 18 августа, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

„Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий“, - написал он на своей странице в Facebook, а также опубликовал видео атаки.

Два моста из трех через реку Сейм уничтожены

Всего через пересекающую весь Глушковский район реку Сейм были проложены три моста - в Глушково, Званном и селе Карыж. При этом 16 августа стало известно, что переправа в Глушково, находящемся в восьми километрах от Званного, уничтожена. Таким образом, сейчас в этом районе остался только один мост через Сейм, по которому еще возможны поставки вооружений и продовольствия для российской армии.

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