ВСУ: У Украины истощаются запасы боеприпасов для систем ПВО

Кроме того, накануне поздно вечером Россия нанесла два ракетных удара по Шевченковскому району Харькова, сообщил в Telegram глава областной администрации Олег Синегубов. Взрывной волной повреждены окна в жилом доме. Ракеты, как утверждает бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в своем Telegram-канале, были запущены из "района Белгорода ".

Около полуночи на четверг, 4 января, российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области, сообщил в Facebook глава областной военной администрации Вадим Филашкин. В результате удара разрушены детский сад, школа, профилакторий и кафе, повреждены многочисленные многоэтажки, говорится в сообщении.

"Конечно, мы хотели бы иметь больше ракет для Patriot и самих систем", - добавил Наев. По его убеждению, путем участившихся обстрелов Киева, Харькова и других украинских городов российская армия хочет "по-настоящему истощить систему ПВО". С точки зрения Вооруженных сил страны, массированная волна российских атак на Украину в конце декабря и начале января подчеркнула острую необходимость увеличения западных поставок систем ПВО, боевых беспилотников и ракет средней дальности.

Кроме того, по данным украинских военных, в ночь на 4 января два ударных дрона Shahed были сбиты в Хмельницкой области.

НАТО намерено поддержать закупку боеприпасов для ПВО Украины

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) поддержит членов Североатлантического альянса - Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию - контрактом на приобретение до 1000 зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО, обнародованном 3 января. Также отмечается, что европейское производство GEM-T будет расширено.

Закупка ракет для комплекса ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы "укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины", подчеркивается в микроблоге НАТО в соцсети X. В том же посте приведены слова генсека альянса Йенса Столтенберга: "Увеличение производства боеприпасов - ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной".