ВСУ: Силы обороны Украины поразили два российских корабля

"Ямал" и "Азов" были построены еще во времена СССР на территории Польши по заказу советского ВМФ, отмечает украинское издание "Обозреватель". В частности, БДК "Ямал" принимал прямое участие в вооруженной агрессии России против Грузии в 2008 году высадкой десанта в порту Поти с целью уничтожения кораблей ВМС Грузии. В последнее время оба корабля базировались в Крыму и принимали участие в боевых действиях РФ против Украины.
Севастополь попал под массированную ракетную атаку
Аннексированный Крым и Севастополь подверглись ракетной атаке накануне вечером. Украинский "24 канал" со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Симферополе, а также в Севастополе и нескольких городах вблизи него были слышны взрывы и работа ПВО.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки, но заявил, что она была отражена. При этом, по его словам, из-за попадания осколка ракеты в жилой дом в городе погиб 65-летний местный житель. Кроме того, в результате удара было ранено четыре человека. Одна из сбитых ракет попала в частный дом, но не взорвалась, заявил Развожаев, а также, по его словам, ракеты попали в дома и одно "офисное здание".
В то же время в социальных сетях появились видео с "прилетами" в одном из районов города. Проанализировав эту информацию, проект OSINTtechnical предположил, что "по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России". Корреспондент издания подтвердил, что в районе предположительного попадания снарядов находится "военная часть ракетных наводчиков в бывшем штабе украинского флота, а также часть ФСБ".