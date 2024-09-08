ВСУ сбили 15 российских дронов и одну ракету Х-59

При этом украинская противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. По данным ВСУ, ракеты были запущены из Белгородской области, а дроны - из Курска и с мыса Чауда в аннексированном Россией Крыму.

Еще два российских беспилотника „локационно потеряны“ и, по всей вероятности, подавлены средствами РЭБ, отмечается в заявлении. „Три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины“, - сообщили далее Воздушные силы.

Россия атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 23 ударными дронами Shahed. Украинские силы ПВО в ночь на воскресенье, 8 сентября, сбили 15 беспилотников и одну ракету, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В ту же ночь российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии, заявили ранее Воздушные силы ВСУ в Telegram. Позже командование ВС ВСУ написало, что российский БПЛА покинул территорию Румынии и продолжил движение в прибрежной акватории Черного моря в Одесской области.

Обстрелы Херсонской и Сумской областей

Кроме того, в ночь на 8 сентября ВС РФ, продолжающие войну против соседней страны, атаковали Херсонскую область. В результате обстрела ранены четыре жителя села Камышаны близ Херсона.