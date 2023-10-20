ВСУ: российские силы возобновили атаки в районе Авдеевки и несут потери

Российские силы возобновили наступательные действия в районе Авдеевки и не оставляют попыток окружить город. Об этом говорится в сводке ВСУ. В районе Авдеевки побывал главнокомандующий Валерий Залужный.

Согласно отчету украинской стороны, за четверг на этом участке фронта было убито или ранено около девятисот российских солдат, уничтожено или повреждено 50 танков. Отмечается, что российские силы несут многочисленные потери.

Юрий Штепа, позывной Chaban: "Каждый день у них (российской армии) какие-то потери есть, каждый день. Потому что им сказали занять позицию и не отступать. У них много потерь. Я сам их не считал, но потери у них каждый день".