ВСУ: ПВО уничтожила 29 из 38 ударных дронов ночной атаки РФ

Силы противовоздушной обороны Украины этой ночью сбили все вражеские дроны, которыми враг пытался атаковать Киев. Это была вторая БПЛА-атака за этот месяц. По предварительным данным, в столице - без жертв и разрушений. Об этом сообщает в Telegram Киевская городская военная администрация, уточняя при этом, что итоговые данные предоставят Воздушные силы.

"Шахеды" атаковали регионы Украины "в несколько волн", группами, уточнили в ВС ВСУ. К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По данным украинского командования, в результате работы ПВО уничтожено 29 ударных дронов.

Россия ночью вновь атаковала украинские города беспилотными летательными аппаратами ( БПЛА ) Shahed. Об этом сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ утром в субботу, 18 ноября. "Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников Shahed-136/131 ", - указали военные. Уточняется, что запуск состоялся из Курской области и Краснодарского края РФ.

Киевские власти утверждают, что российским дронам пришлось преодолеть сложный маршрут протяженностью около 1000 км, чтобы добраться столицы Украины. "Дроны противника были запущены с южного направления. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне. Силами и средствами ПВО все воздушные цели - почти десяток - были поражены на подступах к Киеву", - сообщил руководитель КГВА Сергей Попко.

Попадания в объекты в других областях Украины

Согласно сообщению Сил обороны юга Украины, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. "Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", - передают военные в Telegram.

По данным официального канала Сил обороны юга Украины, системами противовоздушной обороны было уничтожено восемь дронов: шесть в Николаевской области и по одному в Херсонской и Одесской.