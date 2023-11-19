ВСУ: ПВО Украины сбили 15 ударных беспилотников из 20

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что воздушная тревога в столичном регионе продолжалась около пяти часов. "В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки", - написал он в Telegram. Между тем глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, указал, что минувшей ночью ПВО поразила на территории Киева и на подступах к городу около десятка вражеских целей.