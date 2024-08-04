ВСУ подтвердили потопление подлодки „Ростов-на-Дону“ в Крыму

Сообщения о ракетных ударах по бухте в аннексированном Севастополе появились в ряде крымских Telegram-каналов в ночь на 2 августа. По данным местных жителей, после атаки в районе судоремонтного завода РФ в Килен-бухте был заметен дым. Позднее СМИ опубликовали снимки со спутника, на которых, предположительно, запечатлены поврежденные сооружения, связанные с ремонтом субмарины.