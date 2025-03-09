ВСУ подтвердили попытку ВС РФ пройти в Суджу по газопроводу

В Украине подтвердили, что российские военные пытались проникнуть в контролируемый ВСУ район Суджи Курской области по газопроводу. „Подразделения Десантно-штурмовых войск уничтожают российских спецназовцев, перемещавшихся по ветке газопровода в направлении Суджи“, - написал Генштаб ВСУ в ночь на воскресенье, 9 марта, в Telegram.
По его данным, российские военные были обнаружены украинскими подразделениями, которые нанесли по ним удары ракетами, артиллерией и беспилотниками. „В настоящее время силы русских спецназовцев обнаруживаются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень велики“, - указали в украинском Генштабе.
Ранее о попытках россиян проникнуть в Суджу по трубе газопровода написали украинские СМИ и российские провоенные Telegram-каналы. По данным издания „Страна.ua“, речь может идти о газопроводе „Помары-Ужгород“, по которому до конца 2024 года поставлялся российский газ в Европу.
Наступление ВС РФ в Курской области
Несколько дней назад ВС РФ начали контрнаступление в Курской области. По данным российских „военкоров“, в боевых действиях участвуют чеченский батальон „Ахмат“, штурмовая бригада „Ветераны“ и другие подразделения.
Минобороны РФ утром 9 марта заявило о взятии под контроль села Лебедевка в Курской области, а также захвате хутора Новенькое в Сумской области Украины. Ранее российское ведомство заявило, что россияне заняли три села в Курской области, ранее контролировавшиеся ВСУ - Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину. Близкий к ВДВ РФ Telegram-канал „Архангел спецназа“ пишет, что украинские военные в Курской области „могут оказаться в очень большом котле без возможности выхода“. О попытках ВС РФ окружить украинские силы в Курской области также пишут ряд аналитиков.
Между тем, в Киеве заявляют, что российскому продвижению в Курской области помогло решение администрации президента США Дональда Трампа лишить обороняющуюся от российской военной агрессии страну доступа к спутниковым снимкам. Оно напрямую повлекло за собой многочисленные потери в рядах ВСУ за последние дни, сообщили изданию Time пять высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных.