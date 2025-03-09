ВСУ подтвердили попытку ВС РФ пройти в Суджу по газопроводу

Наступление ВС РФ в Курской области

Несколько дней назад ВС РФ начали контрнаступление в Курской области . По данным российских „военкоров“, в боевых действиях участвуют чеченский батальон „Ахмат“, штурмовая бригада „Ветераны“ и другие подразделения.

Минобороны РФ утром 9 марта заявило о взятии под контроль села Лебедевка в Курской области, а также захвате хутора Новенькое в Сумской области Украины. Ранее российское ведомство заявило, что россияне заняли три села в Курской области, ранее контролировавшиеся ВСУ - Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину. Близкий к ВДВ РФ Telegram-канал „Архангел спецназа“ пишет, что украинские военные в Курской области „могут оказаться в очень большом котле без возможности выхода“. О попытках ВС РФ окружить украинские силы в Курской области также пишут ряд аналитиков.