ВСУ подтвердили гибель солдат при ударе РФ по полигону

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый написал в Facebook о „трагедии на полигоне“ и выразил соболезнования семьям погибших. Военный пообещал, что виновные понесут ответственность, проводится независимая проверка с участием военной контрразведки. „Я буду требовать строжайшего наказания“, - пообещал Драпатый.

В аккаунте самих Сухопутных войск ВСУ в Facebook сказано, что 1 марта одно из подразделений „стало целью ракетного удара противника“, есть погибшие и раненые.

В ВСУ не называют точного число погибших. По информации издания „Украинская правда“, речь идет о „нескольких десятках погибших и до сотни раненых“.

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