ВСУ переведены "на более выгодные позиции" в районе Волчанска

Ранее Генштаб ВСУ признал, что российские силы имели "частичный тактический успех" в боях за пограничный город Волчанск, но, как утверждают в Киеве, российское наступление там пока остановлено.

В свою очередь, Минобороны России заявляло, что подразделения группировки "Север" российской армии захватили несколько сёл в Харьковской области на границе с Россией. Среди них - Плетеневка и Гатище к северу от Волчанска, а также Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья. Украинский проект Deep State подтверждает, что российским военным удалось закрепиться в нескольких сёлах на харьковском и волчанском направлениях.