ВСУ нанесли удары по аэродромам в Бердянске и Луганске

В заявлении также отмечается, что ранее ССО получили информацию о значительном количестве российской авиационной и специальной техники, а также боеприпасов на аэродромах Бердянска и Луганска и передали ее ВСУ.

В свою очередь в российских провоенных Telegram-каналах указывается, что в ходе "массированного" ракетного удара по аэродрому Бердянска было выпущено не менее 40 ракет. В частности, канал Fighterbomber назвал удар "одним из самых серьезных" с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Кроме того, российские военные блогеры предполагают, что для атаки украинские военные использовали американские ракеты дальнего действия ATACMS. Подтверждения данных заявлений из официальных источников нет, а Минобороны РФ об ударе ВСУ не сообщало.