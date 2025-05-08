ВСУ: Бои на фронте после начала „перемирия“ продолжаются

„Россияне не оставляют попыток так или иначе улучшить свое тактическое положение: или пересечь трассу Покровск - Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, или выйти на трассу в Павлоград“, - приводит агентство слова Трегубова. Тот добавил, что войскам РФ не удалось дойти до границы с Днепропетровской областью до 9 мая, как они планировали, признав также, что „сейчас враг менее активен“, однако говорить о „перемирии“ оснований нет. „Как мы видим, перемирия не заметно на фронте, его не заметно в тылу“, - заявил Виктор Трегубов.
„Суспільне“: ВСУ получили приказ открывать только ответный огонь
Военнослужащие трех подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили украинскому телеканалу „Суспільне“, что получили приказ во время объявленной президентом РФ Владимиром Путиным трехдневной приостановки боевых действий открывать только ответный огонь. По данным канала, подобный приказ военнослужащие ВСУ получали и во время „пасхального перемирия“.
Ранее украинские военные заявили об атаках РФ в ночь 8 мая: в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ говорится о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ в направлении Сумской области, а также об „угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей“.
Вместе с тем в небе над Украиной минувшей ночью не был зафиксирован ни один российский беспилотник. „В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано“, - сообщил Генштаб ВСУ в ежедневной сводке в Telegram.
Киев предложил перемирие как минимум на 30 дней
Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал „манипуляцией“ предложение Путина о трехдневном перемирии в Украине, которое якобы должно продлиться с 8 мая до конца 10 мая. „Сейчас - очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекратить огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада“, - заявил Зеленский.
Предложение Киева о прекращении огня между Россией и Украиной как минимум на 30 дней остается в силе, повторил украинский президент накануне. „Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии“, - сказал он в вечернем видеообращении 7 мая.
Тем не менее, по словам Зеленского, от Москвы нет „никакого ответа, кроме новых ударов“ по территории Украины. Это „максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны“, добавил он.