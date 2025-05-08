ВСУ: Бои на фронте после начала „перемирия“ продолжаются

„Россияне не оставляют попыток так или иначе улучшить свое тактическое положение: или пересечь трассу Покровск - Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, или выйти на трассу в Павлоград“, - приводит агентство слова Трегубова. Тот добавил, что войскам РФ не удалось дойти до границы с Днепропетровской областью до 9 мая, как они планировали, признав также, что „сейчас враг менее активен“, однако говорить о „перемирии“ оснований нет. „Как мы видим, перемирия не заметно на фронте, его не заметно в тылу“, - заявил Виктор Трегубов.