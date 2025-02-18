Встреча Трампа с Путиным: почему президент США предложил, чтобы она прошла в Саудовской Аравии?

Владимир Зеленский после разговора Трампа с Путиным заявил, что Украина не примет никаких соглашений, заключенных между Москвой и Вашингтоном без участия Киева.

В МИД Саудовской Аравии ответили, что высоко оценивают разговор между Путиным и Трампом, приветствуют предложение о проведении саммита в королевстве, а также подтверждают „свои постоянные усилия по достижению мира между Россией и Украиной“.

Трамп не уточнил дату встречи, но упомянул, что она может состояться в ближайшем будущем и в ней даже может принять участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Заявление Трампа прозвучало всего через несколько часов после того, как он провел отдельные телефонные разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

„Традиционно для таких саммитов выбирались нейтральные места, например Женева. Однако ухудшение отношений России со Швейцарией и другими европейскими странами, вероятно, привело к такому альтернативному выбору“, — говорит профессор международных отношений, доктор Хаттар Абу Диб.

Салем отмечает, что проведение встречи в европейской стране невозможно из-за жесткой позиции Европы по войне в Украине.

„Саудовская Аравия — логичный выбор для встречи Трампа и Путина, поскольку она является нейтральной площадкой“, — считает Пол Салем, вице-президент Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Как сообщалось, предоставить площадку для проведения встречи Трампа и Путина предлагали, в частности, такие страны, как Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По словам спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, ключевую роль в освобождении Фогеля, который находился в заключении более трех лет, сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Саудовская Аравия выступает как посредник при обмене пленными между Россией и Украиной, что помогло ей завоевать доверие обеих сторон.

Он подчеркивает, что Саудовская Аравия сумела выстроить доверительные отношения с Путиным, а также не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который в 2023 году выдал ордер на арест российского лидера, обвинив его в военных преступлениях в Украине. Путин может свободно посещать Саудовскую Аравию, не рискуя быть арестованным.

Саудовская Аравия неоднократно принимала как Зеленского, так и Путина, а также выступала за заключение устойчивого мирного соглашения между странами. Летом 2023 года Эр-Рияд организовал международную встречу в Джидде с участием представителей нескольких государств.

Во время визита Путина в Эр-Рияд в декабре 2023 года наследный принц Мухаммед бин Салман назвал его „особым и весьма уважаемым гостем Саудовской Аравии — как на государственном, так и на общественном уровне“.

Эксперт по странам Персидского залива Абдулла Баабуд считает, что Саудовская Аравия стремится усилить свою роль посредника, аналогично Оману, Катару и ОАЭ, и хочет укрепить свой статус ключевого регионального игрока.