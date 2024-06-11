Все ушли на фронт. В России закрывают исправительные колонии — в них некому сидеть

Из-за нехватки заключенных в Красноярском крае закрыли не только ИК-7 строгого режима в Арейском, но и ИК-16 общего режима в поселке Громадск. Суммарно эти два учреждения ФСИН рассчитаны на 2 409 заключенных. Закрывать в крае собираются также колонию-поселение №10, участки колонии-поселения при ИК-31 и ИК-5, а также больницу при ИК-5.

„Я не думаю, что наша колония отличалась от других в этом плане, — рассказал Би-би-си на условиях анонимности бывший сиделец ИК-7. — Знаю, что сюда приезжали из ЧВК „Вагнер“, а позже — представители Минобороны России. Знаю, что многие из тех, кто хотел уехать — уехали. Кто не хотел — остался. Всё максимально просто: каждый сам принимал для себя решение, на свой страх и риск. Среди тех, кого я знаю, есть те, кто поехал воевать — и выжил. А есть те, кто поехал — и не вернулся. Одного я спросил, уверен ли он в том, что делает? Полсрока из 10 лет уже отсидел. Сказал, что уверен: „Ну тут 50/50: либо выживу, либо нет“. Недавно узнал, что он погиб под Бахмутом“.