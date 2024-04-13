Все реакторы ЗАЭС переведены в режим "холодный останов"

Как отмечает WSJ, российские власти намерены вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор ЗАЭС, так как перезапуск позволил бы РФ "нормализовать захват" атомной электростанции, которая до 2022 года обеспечивала около пятой части электроэнергии Украины. Однако это создало бы неоправданные риски, подчеркнули опрошенные газетой эксперты.

Они указали на то, что Запорожская АЭС - станция не "советского типа", к которой привыкли российские работники: частично ЗАЭС работает на западных системах управления и американском ядерном топливе. В этой связи эксперты усомнились, что РФ найдет достаточно специалистов, чтобы осуществить перезапуск безопасно и успешно. Кроме того, неизвестно, удастся ли после разрушения плотины Каховской ГЭС в прошлом году обеспечить достаточный приток воды для охлаждения реактора в случае его ввода в эксплуатацию, пишет WSJ.