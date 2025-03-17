"Все кончено". Украинские военные рассказали Би-би-си об отступлении из Курской области

9 марта Владимир отправил Би-би-си сообщение в телеграме, в котором написал, что все еще находится в Судже, где царят „паника и коллапс“.

Из-за ограничений на поездки на линию фронта невозможно получить полное представление о ситуации. Вот как пять украинских солдат описывают то, что происходило у них на глазах.

Имена военнослужащих, которые общались с нами через соцсети, изменены в целях безопасности. Некоторые из них рассказали о „коллапсе“ после потери Суджи — крупнейшего города Курской области, который удерживали украинские войска.

Би-би-си получила подробные свидетельства украинских военнослужащих, в которых они рассказывают о „катастрофическом“ отступлении на фоне шквального огня, среди колонн уничтоженной военной техники и под постоянными атаками российских беспилотников.

„У нас все материально-техническое обеспечение здесь, на одной трассе Суджа-Сумы, — рассказал Владимир. — И все знали, что россияне попытаются ее перерезать. Но это снова стало неожиданностью для нашего командования“.

„За одну минуту можно увидеть два-три беспилотника. Это очень много“, — пояснил он.

По словам Владимира, месяц назад по этой дороге можно было передвигаться относительно безопасно. К 9 марта она „полностью перешла под огневой контроль противника — дроны летают круглосуточно“.

Перевозка людей и техники зависела от одного основного маршрута между Суджей и Сумской областью Украины.

„Колонны войск и техники пытаются выйти, — рассказал он. — Частично их сжигают российские беспилотники на дороге. Днем выехать невозможно“.

По оценкам военных экспертов, чтобы вернуть контроль на Курской областью, Россия сконцентрировала там до 70 тысяч военнослужащих, в том числе около 12 тысяч северокорейцев.

„Несколько дней назад мы получили приказ организованно покинуть оборонительные рубежи“, — рассказал он, добавив, что Россия привлекла значительные силы для захвата города, „в том числе большое число северокорейских солдат“.

К 11 марта украинские войска пытались не дать перерезать основную трассу, следует из сообщений в телеграме от Максима.

На момент написания статьи, незадолго до того, как Россия отвоевала Суджу, Владимир говорил, что российская армия давила на ВСУ с трех направлений.

Антон тоже обратил наше внимание на ущерб, нанесенный российскими дронами. „Раньше у нас было преимущество в беспилотниках, теперь его нет“, — сказал он. Другими преимуществами российской армии Антон назвал более точные авиаудары и большее число солдат.

Это третий солдат, с которым общалась Би-би-си, он служил в штабе командования Курским фронтом.

Ситуацию в тот день, 11 марта, Антон назвал „катастрофической“.

По словам Максима, в результате „противнику удалось уничтожить десятки единиц техники, и их обломки создают заторы на маршрутах снабжения“.

Российские войска также использовали здесь оптоволоконные дроны, которые невозможно подавить с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Также она направила туда лучшие подразделения операторов БПЛА, беспилотники-камикадзе и FPV-дроны, чтобы „взять под огневой контроль основные логистические маршруты“.

Пути снабжения были перерезаны, рассказал он: „Логистика больше не работает — организованные поставки оружия, боеприпасов, продовольствия и воды более невозможны“.

По словам Антона, ему удалось уйти из Суджи пешком, ночью: „Мы несколько раз чуть не погибли. В небе постоянно летают беспилотники“.

Военнослужащий прогнозирует, что весь украинский плацдарм в Курской области будет потерян. „С военной точки зрения это направление себя исчерпало. Больше держать его нет смысла“.

По оценкам западных чиновников, в наступлении в Курской области участвовало около 12 тысяч украинских военных. Это были одни из самых обученных подразделений, оснащенные западным оружием, в том числе танками и бронемашинами.